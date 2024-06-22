Samsun'da kaybolan genç, düğününden bir hafta önce denizde kayboldu

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Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 22 yaşındaki gencin 1 hafta sonra düğününün olduğu ortaya çıktı.

Samsun'un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi sahilinde arkadaşlarıyla birlikte dün denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Cihan Yılmaz (22), Sahil Güvenlik helikopteri ile havadan, bot ve gemiyle de denizden aranıyor. Jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve Terme Arama Kurtarma ekiplerinin genci bulma çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarını takip eden yakınlarının bölgede endişeli bekleyişi sürüyor.

Cihan Yılmaz'ın olaydan önceki gün kınasının yapıldığı, önümüzdeki hafta ise İstanbul'da düğününün olacağı öğrenildi. - SAMSUN