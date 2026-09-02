Samsun\'da mahallelerin ihtiyaçları Vali Tavlı başkanlığında masaya yatırıldı

Samsun'da merkez ilçelere bağlı mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ve muhtarların talepleri görüşüldü. Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; yol, kaldırım, asfalt, doğal gaz, su ve kanalizasyon çalışmalarının yanı sıra güvenlik kameraları, park ve sahil denetimleri ile okul ve cami çevrelerinde alınacak trafik güvenliği önlemleri değerlendirildi.

Samsun Valiliği'nde düzenlenen toplantıda, daha önce gerçekleştirilen Merkez İlçeler Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme getirilen konular ve mahalle muhtarlarından iletilen talepler doğrultusunda kamu kurumları tarafından yürütülen çalışmalar ele alındı. Samsun Valiliği İdare ve Denetim Müdürü İsmail Gürgenyatağı, merkez ilçe mahalle muhtarlarının talepleri ile kamu kurumlarının bu taleplere yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları içeren bir sunum yaptı. Toplantıda özellikle mahallelerdeki yol, kaldırım, asfalt, doğal gaz, içme suyu ve kanalizasyon gibi altyapı ihtiyaçlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Güvenlik alanında ise güvenlik kameralarının kurulumu ile sahil ve parklardaki denetimlerin artırılmasına ilişkin süreçler ele alındı.

Okul ve cami çevreleri de gündemde

Toplantıda ayrıca okul ve cami çevrelerinde güvenliğin artırılması amacıyla hız kesici kasis ve yaya geçidi düzenlemeleri yapılmasına yönelik çalışmalar görüşüldü. Gençler ve çocuklara yönelik sosyal yaşam alanları da toplantının gündeminde yer aldı. Bu kapsamda sosyal tesis, park ve kültür merkezi gibi ortak kullanım alanlarının geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda ele alınan talepler ve çalışmaların, merkez ilçelerde mahallelerin ihtiyaçlarının daha etkin şekilde karşılanmasına yönelik sürdürüleceği belirtildi.

Toplantıya Valilik Özel Kalem Müdürü Köknal Karabiber, İl Yazı İşleri Müdürü Muhammet Meclis, İdare ve Denetim Müdürü İsmail Gürgenyatağı ile ilgili personel katıldı.