Samsun\'da Metruk Binalar Yıkılıyor

Yerel

Samsun'un İlkadım Belediyesi şehir merkezinde çirkin görüntülere yol açan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapıların yıkım işlemlerini sürdürüyor. Ekipler, son olarak 19 Mayıs Mahallesi'nde yer alan 3 katlı metruk bir binanın yıkımını gerçekleştirdi.

İlkadım Belediyesi Yıkım Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki atıl vaziyette ve kent estetiğini bozan, kullanım ömrünü tamamlayarak tehlike oluşturan binaların yıkım işlemlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından tespiti yapılan ve yasal işlemlerinin tamamlanan metruk binalar, güvenli ve emniyetli bir şekilde yıkılıyor. Son olarak 19 Mayıs Mahallesi Ağabali Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirleri alan ekipler, yıkım alanında ortaya çıkan molozlar, kamyonlara yüklendi.

"Öncelik vatandaşın can ve mal güvenliği"

Yıkım işlemlerini mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğini gözeterek, tüm emniyet tedbirleriyle gerçekleştirdiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçemizde yer alan bazı binalar, terk edilmiş olmaları nedeniyle zamanla yıkılma aşamasına geliyor. Mahalle sakinlerine tehlike oluşturan bu yapılarda ayrıca alkol ve madde bağımlıları da mesken tutuyor ve bu da ciddi bir güvenlik sorunu haline geliyor. Amacımız daha güzel, modern, sağlıklı ve yaşanabilir bir İlkadım oluşturmak. Çökme riski bulunan bu tarz binaların vatandaşın can ve mal güvenliğine etki ediyor olması; mahalle sakinlerinin huzuru ve güvenliği bizim için önemli. Bu doğrultuda, yaşanabilir, modern ve sağlıklı bir İlkadım için, hemşerilerimizin can ve mal güvenliği için metruk binaların yıkımına devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN