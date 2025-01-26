Samsun\'da Miraç Kandili Coşkusu

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Samsun'da Miraç Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti.

Hazreti Muhammed'in (sallallahü aleyhi ve selem) Allah'ın huzuruna çıktığı gece olan Miraç Kandili, Samsun'da tüm camilerde huşu içinde idrak edildi. Beş vakit namazın farz kılındığı gecede Müslümanlar camilere akın etti. Gecede eller semaya açılarak, dualar edildi.

Miraç Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Bafra ilçesinde de kutlandı. Bafra'da Miraç Kandili dolayısıyla başta 15 Temmuz Şehitler Camii olmak üzere camilere akın eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahileri dinleyerek, yapılan dualara "Amin" dedi. Geceyi ihya eden vatandaşlar, evlerine huzur içinde döndü. - SAMSUN