Samsun'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Volkan Polat hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

02.09.2024 13:55
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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi İtfaiye Daire Başkanlığı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Kaya idaresindeki FE 416 HF Fransa plakalı otomobil ile Volkan Polat yönetimindeki 55 AJK 182 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Volkan Polat, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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