Samsun'da Polis Ekipleri Narvas ve Çocuklar İçin Temel Güvenlik Kuralları Konusunda Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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Samsun'da Polis Ekipleri Narvas ve Çocuklar İçin Temel Güvenlik Kuralları Konusunda Bilgilendirme Yaptı

Samsun\'da Polis Ekipleri Narvas ve Çocuklar İçin Temel Güvenlik Kuralları Konusunda Bilgilendirme Yaptı

Samsun'da polis ekipleri, Narvas projesi ve çocuklar için temel güvenlik kuralları konusunda bilgilendirme yaparak toplamda 952 kişiye ulaştı. Ayrıca, Atakum Yeşildere Anaokulu'nda 172 öğrenciye güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

27.02.2024 10:26  Güncelleme: 10:29
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Samsun'da polis ekipleri, 'NARVAS' ve 'çocuklar için temel güvenlik kuralları' konusunda bilgilendirmede bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelece Şube Müdürlüğü personelince Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı 2 kursta 38 kişiye, Alaçam Kızlan Mahallesi'nde 14 kişiye ve Atakum'da 2 NARKONOKTA faaliyeti kapsamında 900 vatandaşa olmak üzere 5 etkinlikte toplam 952 kişiye 'UYUMA' uygulaması ve NARVAS projesi tanıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerince, 'Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim Projesi' kapsamında Atakum Yeşildere Anaokulunda öğrencilere yönelik, temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında 172 öğrenci bilgilendirilerek 'Çocuklar için temel güvenlik kuralları' broşürü dağıtıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Polis Ekipleri Narvas ve Çocuklar İçin Temel Güvenlik Kuralları Konusunda Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Polis Ekipleri Narvas ve Çocuklar İçin Temel Güvenlik Kuralları Konusunda Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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