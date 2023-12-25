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Samsun'da Polis Memuru Engelli Vatandaşa Yardım Etti - Son Dakika
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Samsun'da Polis Memuru Engelli Vatandaşa Yardım Etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde elinde bastonla yolun karşısına geçmeye çalışan bedensel engelli vatandaşın yardımına polis memuru koştu. Polis memuru, engelli vatandaşın koluna girerek araç trafiğini durdurdu ve karşıya geçmesine yardımcı oldu. Bu davranış çevredeki insanlar tarafından takdirle karşılandı.

Samsun\'da Polis Memuru Engelli Vatandaşa Yardım Etti
25.12.2023 - 18:17,
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Samsun'da elinde bastonla yolun karşısına geçmeye çalışan bedensel engelli vatandaşın yardımına polis memuru koştu.

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde elinde bastonla yolun karşısına geçmekte olan ve güçlükle yürüyen bedensel engelli vatandaşın yardımına devriye gezen polis memuru yetişti. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Aliosman Çakıroğlu, devriye görevi sırasında polis aracını yol kenarına park edip, araçtan inerek engelli vatandaşın koluna girdi. Araç trafiğini durduran polis, engelli vatandaşın karşıya geçmesine yardımcı oldu. Polis memurunun bu davranışı görenler tarafından takdirle karşılandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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İlkadım, Samsun, Engelliler, İnsan Hakları, Yerel, Son Dakika

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