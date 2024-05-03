Samsun\'da Polis Memuru Mehmet Selçuk Aydın\'ın Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Selçuk Aydın (53), memleketi Samsun'da son yolcuğuna uğurlandı.

Amasya'da Hayrettin Şişman Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Mehmet Selçuk Aydın, bir süredir Samsun'da akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Aydın, dün hastanede fenalaşarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Aydın için bugün Samsun Büyük Cami'de cuma namazını müteakip cenaze töreni düzendi. Evli olduğu öğrenilen Aydın'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedildi.

Polis Memuru Aydın'ın cenaze törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın yanı sıra mesai arkadaşları, emniyet mensupları, ailesi ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN