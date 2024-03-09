Samsun\'da Ramazan Ayında Fırsatçılığa Karşı Önlem

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, Ramazan ayında fırsatçılığın önüne geçilmesi için her esnafın 'fiyat tarifesi'ni dükkanına asması gerektiğini söyledi.
11 ayın sultanı Ramazan, 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Ramazan'da gıdaya talep artarken, bazı kötü niyetli esnaf ise bu durumu fırsatçılığa çevirebiliyor. SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, fırsatçılığın önüne geçilmesi ve keyfi zamların etkisiz kılınması için vatandaşların fiyat tarifelerini kontrol etmesi, esnafın da fiyat tarifelerini dükkanlarına asması gerektiğini ifade etti.
'Ahilik' kültüründe fırsatçılığa yer olmadığına dikkat çeken Hacı Eyüb Güler, "Biz esnaf olarak Ahi Evran'dan gelmeyiz. 'Ben Ahiyim' diyene fırsatçılık yapmak yakışmaz. Samsun'da da esnafımızın fırsatçılık yapacağını zannetmiyorum ama yapan birkaç kişi çıkabilir. Fırsatçılık haram ve günahtır, esnafa da yakışmaz. Biz de vatandaşlarımızın duyarlı olmasını ve alışveriş yaptığı yerlere dikkat etmesini istiyoruz" dedi.
"Her esnafın fiyat tarifesini asmasını istiyoruz"
Fiyat tarifesinin dükkanlarda asılı bulunmasının önemli olduğuna değinen Güler, "Fiyat oynamalarına karşı tüm esnafın fiyat tarifesini kullanmasını istiyoruz. Tarife alıp, dükkanlarına asmalarını istiyoruz. Bu zamana kadar tarifeler konusunda esnek davranılıyordu. Enflasyon ve zamlar yoktu ve tarife gündeme gelmiyordu. Şu ortamda ise fiyatlar birbirini tutmuyor. O nedenle tüm esnafın tarife kullanmasını istiyoruz. Vatandaşımızı korumamız lazım. Esnafın da mağdur olup, töhmet altında kalmasını istemiyoruz. Lokantaların, kuruyemişçilerin, aktarların ve tüm birimlerin bağlı oldukları esnaf odalarından tarifelerini alıp dükkanlarına asmalarını istiyoruz. Devletimizin bunun üzerine daha çok gideceğini bilsinler. Kanuna göre de bunların her dükkanda asılı olması gerekiyor" diye konuştu.
Başkan Eyüp ayrıca fiyatlar ve ürünler hakkında şüpheye düşen vatandaşların 7 gün 24 saat SESOB'a ya da Ticaret İl Müdürlüğüne gerekli şikayetleri yapabileceklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN
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