Samsun\'da Ramazan Coşkusu: İftar Çadırı ve Etkinlikler Başlıyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) iftar çadırı ve Ramazan Sokağı kuracak, 153 Restoranlarda ücretsiz iftar verecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı ve Çobanlı İskelesi'nde Ramazan Sokağı kurulacak. Ramazan ayı boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda kuracağı iftar çadırında da vatandaşları ağırlayacak olan SBB, İlçe Transfer Merkezi'nin yanında bulunan 153 Restoran'da, Bilim Samsun Kent Park'ta bulunan 153 Restoran'da ve Üniversite Tramvay İstasyonu 153 Restoran'da da vatandaşlara her akşam ücretsiz iftar yemeği ikram edecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak olan Ramazan Sokağı etkinlikleri her gün saat 14.00'te başlayacak. Bu etkinlikler arasında çocuklar için çuval yarışı, yüz boyama etkinlikleri, sandalye kapmaca gibi birbirinden eğlenceli geleneksel oyunların yanı sıra çömlek yapımı, teravih çantası yapımı, ahşap cami yapımı gibi atölye çalışmaları da yer alacak. Ayrıca Hacivat-Karagöz gölge oyunu, İbiş'in Dünyası, meddah gösterileri ve Nasrettin Hoca hikayeleri gibi sahne şovları yapılacak. Cumhuriyet Meydanı'nda Ramazan'a dair anlamlı sohbetlerin gerçekleştirileceği, ünlü isimlerin katılacağı söyleşi programları da düzenlenecek.

Ramazan dolu dolu geçecek

Çobanlı İskelesi Ramazan Sokağı ise Ramazan ayı boyunca gün boyu misafirlerini ağırlayarak birbirinden güzel etkinliklerle dolup taşacak. Etkinliklerde tasavvuf müziği konserleri ve semazen gösterileri izleyicilere derin bir manevi deneyim yaşatacak. Çocuklar için palyaço etkinlikleri, yüz boyama, çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlenecek. Eğlenceli etkinlikler arasında Aşuk ile Maşuk, Meddah, Hacivat ve Karagöz gibi Geleneksel Türk tiyatrosunun yanı sıra illüzyon şovları da yer alacak. Vatandaşlar ayrıntılı etkinlik takvimine Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

"Ramazan'ın manevi derinliğini ve coşkusunu şehrimizde hissedeceğiz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde, değerli hemşehrilerimizle bir araya gelerek hem eğlenceli hem de manevi açıdan zenginleştirilmiş bir Ramazan dönemi geçirmek istiyoruz. Bu doğrultuda iki farklı lokasyonda Ramazan Sokağımızı kuruyoruz. Şehrimizde uzun yıllar sonra kurulan Ramazan Sokaklarımız ile Ramazan'ın manevi derinliğini ve coşkusunu şehrimizde en içten şekilde hissedeceğiz. Ramazan ayı boyunca hem gönül sofralarında buluşacak hem de Ramazan Sokaklarımız ile birbirinden keyifli ve anlam dolu etkinliklerle hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar çadırımızın yanı sıra 153 Restoranlarımızda da hemşehrilerimiz ücretsiz bir şekilde iftarlarını açabilecekler. Ramazan ayının tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor; Ramazan Bayramı'na hep birlikte, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde ulaşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN