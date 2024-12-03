Samsun\'da Sağlık Çalışanları Eylemde

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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Samsun'da aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi talebiyle başlatılan iş bırakma eyleminin ikinci gününde, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi önünde helva dağıttı.

Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi talebiyle başlatılan beş günlük iş bırakma eyleminin ikinci gününde Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaparak helva dağıttı. Açıklamaya Samsun Aile Hekimleri Derneği (SAHED), Samsun Tabip Odası, Hekim-Sen ve Hürriyet Sağlık-Sen de destek verdi.

Samsun Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Gökhan Demircioğlu şöyle dedi:

"Aile sağlığı merkezleri sizin sağlık hizmetine ilk başvuru noktanızdır. Taleplerimiz sizlerin daha faydalı sağlık hizmeti alabilmeniz içindir. İhtiyacınız olan tetkiklerin aile sağlığı merkezinde yapılıyor olmasını, hekiminize muayene olurken daha rahat bir ortamda ihtiyacınız kadar süreyle muayene olmayı, birçok sorununuzu hastaneye gelmeden aile hekiminiz ve aile sağlığı çalışanınızla çözmek istemez misiniz? Biz sizin adınıza bunları talep ediyoruz. Sizlerin gelişmiş devletlerdeki gibi daha uzun, sağlıklı yaşayabilmenizin bir parçası da nitelikli sağlık hizmeti almanızdır. Hekime başvurduğunuz zaman yeterli muayene süresini bulamadığınızı biliyoruz. Bu yanlış uygulamaları sadece kendi adımıza değil, sizin adınıza da kabul etmiyoruz.

"Sağlıksız bir toplum hiçbir hekimin talep edeceği bir şey değildir"

Üçüncü basamakta hizmet veren değerli hekimler ve sağlık çalışanları; sağlık sistemi basamaklara ayrılmış gibi görünse de uygulanamayan sevk zinciri nedeniyle aslında birçok birinci ve ikinci basamak hastasını muayene ettiğinizi biliyoruz. Etkin, güçlendirilmiş, koruyucu hekimliği önceleyen bir birinci basamak sağlık uygulaması hem sizin iş gücünüzü daha etkili kullanmanızı sağlayacak; hem de hastayı daha koordine bir şekilde hep birlikte yönetebilmemizi sağlayacaktır. Özlük haklarını yitirmiş, meslek onuru elinden alınmış, iş güvencesi olmayan işlevselliğini yitiren birinci basamak sağlık hizmetleri sonrası benzer uygulamalar ikinci ve üçüncü basamak çalışanlarına da yapılacaktır. Bizler icra ettiğimiz mesleğin kutsiyetine inanıyoruz. Yanlış uygulamalarla sağlık sistemi iyice kilitlenmeden önce sizlerin de bizlere destek olmasını istiyoruz."

Hekim-Sen Samsun Sinop Şube Başkanı Dr. Abdulcelil Kayabaş da şöyle konuştu:

"Bunca hekim 5 günlük iş bırakarak bizlere aslında gerçeği anlatmaya çalışıyor, felaketi durdurun demek istiyor. Sağlıkta dönüşüm sloganıyla başlayan bu sistem adım adım felakete sürüklüyor bizi. Performansa dayalı inşa edilen bir sistemin bilimsel ve ahlaki olma ihtimali yoktur. Performans sistemi hastayı müşteri, hekimi puan peşinde koşan kölelere dönüştürüyor. Sonuçta bir insan hakkı olan bedava sağlık hizmeti ticarileşir. ve sistem kaçınılmaz olarak Yenidoğan çetesi gibi çeteleri doğurur. Yeni yürürlüğe giren eziyet yönetmeliği de bu felakete bir adım daha bizi yaklaştırmıştır."

"Bu eylem aynı zamanda sadece hekimlerin aile sağlığı çalışanlarının değil hastaların da eylemi"

Hürriyet Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Nermin Aydın ise şunları söyledi:

"Biz bugün Eğitim Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yapıyoruz. Çünkü yönetmelik sadece aile hekimlerini kapsamıyor. Birinci basamak ve ikinci basamak kuruluşlarında da bu sistem yakın zamanda devreye girecek. Biliyoruz ki özelleştirme ve taşeronlaştırmanın birinci basamağı bunlar. Burada sağlık çalışanı arkadaşlarıma tekrar sesleniyorum. Bu yönetmeliğe destek veren sendikalardan istifa edin. Gerek bürokratik gerek hukuki gerekse saha da eylemler mücadele eden sendikalara destek verin. Hürriyet Sağlık-Sen olarak Danıştay'da yönetmeliğin durdurulması ve iptali için başvuruyu yaptık inşallah sonucunu alacağız."

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Sema Aydoğdu şöyle dedi:

"Bizler bu ülkenin en zor eğitimlerinden geçen, en zor sınavları bitiren, dünyada sayılı bir yeri olan tıp fakültesi mezunları hekimleriniz olarak, aile hekimleriniz olarak 17 yıldır Samsun'da aile hekimliği sistemi var. Çoğu aile hekimi arkadaşımız ne yaptı biliyor musunuz? Muayene ettiği çocuklar evlendi şimdi onların çocuklarını muayene ediyorlar. Yani sizin aileleriniz oldular. Biz bugün buradayız çünkü bu eylem aynı zamanda sadece hekimlerin aile sağlığı çalışanlarının değil hastaların da eylemi. Sizlerin iyiliği içinde buradayız. Dolayısıyla sizlerden bizi anlamanız, yanımızda olmanız ve destek vermenizi bekliyoruz."