Samsun'da şehit mezarlarının bakım ve temizliği için seferberlik başlatıldı

12.03.2026 17:21  Güncelleme: 17:22
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına yönelik seferberlik Samsun'da başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışma, Samsun'da Vali Orhan Tavlı'nın himayelerinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle Samsun Asri Mezarlık Şehitliği'nde başlatıldı. Program kapsamında Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehitlikte basın açıklaması gerçekleştirildi.

Şehitlikte yapılan basın açıklamasında konuşan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmanın en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, "Bugün burada vatanımızın birliği, milletimizin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz" dedi.

81 il genelinde başlatılan çalışma kapsamında tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliklerinin yapılacağını ifade eden Gümrükçü, aynı zamanda şehit mezarlarının mevcut durumlarının da kayıt altına alınarak gerekli çalışmaların takip edileceğini kaydetti. Şehitliklerin milletin bağımsızlık sevdasının ve şanlı tarihinin simgesi olduğunu vurgulayan Gümrükçü, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Gelecek nesillere kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur. Bizler şehitlerimizi toprağa sadece emanet ettik; onların hatırasını, fedakarlığını ve bıraktıkları büyük mirası ise daima yüreğimizde taşıyoruz."

Gümrükçü ayrıca, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un dizelerine de yer vererek, şehitlerin yüce makamının milletin kalbinde daima yaşayacağını ifade etti.

Programa ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, EMŞAV Samsun Şube Başkanı Kenan Kaptan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz ile dernek üyeleri ve kurum personelleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

