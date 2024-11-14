Samsun'da Servis Araçlarının Kapasitesi Artırılacak - Son Dakika
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Samsun'da Servis Araçlarının Kapasitesi Artırılacak

Samsun\'da Servis Araçlarının Kapasitesi Artırılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla mevcut minibüs servis araçlarının kapasitesini artırarak otobüs sınıfına geçme kararını aldı. Bu düzenleme ile 20 otobüs trafiğe katılmadan toplam 8.668 kişilik kapasite artırılacak.

14.11.2024 11:25  Güncelleme: 11:26
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personel servis ihtiyacı, 'kapasite artırımı' ile karşılanacak. Böylece trafiğe 20 otobüsün karışmasının önüne geçilerek, 8 bin 668 kişilik kapasite oluşturulacak.

Kent genelinde mevcutta 3 bin 441 adet C plakalı servis aracı mevcut. Bu servislerin 2 bin 339 adeti Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy haricindeki 13 ilçede hizmet veriyor. Merkez ilçeler hariç tüm ilçelerde faaliyet gösteren öğrenci-personel servislerinde oluşan arz sıkıntısının trafik yoğunluğunu arttırmayacak şekilde mevcutta çalışan C (servis) plakalı minibüslerin (16+1 yolcu kapasiteli) sınıf değişikliği yapılarak (C plakalı) otobüs (19 ya da 20 yolcu kapasiteli) sınıfına geçişi düşünülüyor. Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan son kararlar ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü rapor ve incelemeleri göz önüne alınarak bir çalışma düzenlenerek meclise getirildi.

Raporda sonuç olarak nüfus artış oranı, yaşam kalitesinin artışı, kentteki araç sayılarının artışı ve bu durumdan dolayı her geçen gün artan trafik göz önünde bulundurulduğunda trafiğe daha fazla yük bindirmemek adına mevcut servis araçlarının daha yüksek kapasiteli araçlara çevrilerek kullanılmasının uygun olacağı, servis araçları kapasite artırımı kararının kent merkezi dışındaki tüm ilçelerde uygulanarak mevcut minibüs servis araçlarının 19 veya 20 kapasiteli otobüs servis aracına geçebilmesinin uygun olacağı mütalaa edildi.

Kapasite artırımı ile 20 otobüsün trafiğe yük bindirmesi engellenecek

Kapasite artırımı ile minibüs cinsiyle hizmet veren servis araçlarının kapasitelerini 19'a çıkartarak araç cinsini otobüse geçirmeleri halinde sunulan kapasite ilçelerde 2 bin 197 adet (19 otobüs) kapasitesi kadar artacak, minibüs cinsiyle hizmet veren servis araçlarının kapasitelerini 20 kapasiteli otobüs cinsine geçmesi halinde ise 2 bin 208 adet (20 otobüs) kapasite artırımı yaşanacak.

Öğrenci ve yolcu taşıma kapasitesi 8 bin 668 kişi artacak

Böylece Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde 33 bin 75 kişilik öğrenci-personel taşıma kapasitesi 19 kapasiteli araca geçilirse 39 bin 546'ya, 20 kapasiteli geçerlerse de mevcut kapasiteden 8 bin 668 kişi artırılarak 41 bin 743 kişiye yükselecek.

Öte yandan minibüslerin otobüs sınıfına geçişi için 1 Ocak 2025'e kadar araç başına 15 bin TL alınması ve 1 Ocak'tan sonra otobüs sınıfına geçmek isteyen C plakalı minibüsçülerden ise belirlenen ücretin yeniden değerlendirme oranı ile her yıl düzenli olarak artırılması teklifi, 15 Kasım'da yapılacak karar meclisinden sonra hayata geçirilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Servis Araçlarının Kapasitesi Artırılacak - Son Dakika

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