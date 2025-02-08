Samsun\'da Şiddet Önleme Merkezine Ziyaret

Yerel

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nin (ŞÖNİM), şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin korunması ile bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi noktasında 7/24 hizmet vererek çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Vali Orhan Tavlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Samsun ŞÖNİM'i Vali Yardımcısı V./ Canik Kaymakamı Şeref Aydın ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette Vali Tavlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ve ŞÖNİM Müdürü Tuğba Talay'dan şiddet mağduru kişilerin hukuki, sağlıksal, eğitimsel, ekonomik ve psikososyal destek ihtiyaçlarına yönelik mesleki çalışmaların yürütülmesine ilişkin iş ve işlemler hakkında bilgi aldı.

Vali Tavlı, daha sonra da Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren 19 Mayıs Kadın Konuk Evi ve Atakum ilçesinde faaliyet gösteren Samsun Kadın Konuk Evi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Tavlı, "Samsun ŞÖNİM, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin korunması ile bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi noktasında 7/24 hizmet vererek çok önemli bir görev ifa etmektedir. Tüm şiddet mağduru kadınlarımız, ŞÖNİM ve İl Müdürlüğümüze başvuru yapabilir. Ayrıca KADES uygulamasından ve Alo 183 İhbar Hattı'nı arayarak başvuru yapılabilmektedir" dedi. - SAMSUN