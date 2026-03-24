Ana isale hattındaki arıza giderildi, Samsun\'a su yeniden verildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde zemin etüt çalışması sırasında hasar gören içme suyu ana isale hattı, ekiplerin gece boyunca süren yoğun çalışmasıyla onarıldı, kentte su kesintisi sona erdi.

Kadınlar Plajı mevkisinde dün akşam saatlerinde müteahhit firmanın yürüttüğü çalışma sırasında ana isale hattında hasar meydana geldi. Oluşan hasarın ardından hatta patlama yaşanırken, durumun bildirilmesi üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. SASKİ ekiplerinin gece boyunca devam eden çalışması saat 04.00'te sona erdi.

Gece boyunca aralıksız sürdürülen müdahale çalışmaları sabaha karşı 04.00 sıralarında tamamlandı. Arızanın giderilmesinin ardından vanalar açılarak şehre yeniden su verilmeye başlandı. - SAMSUN