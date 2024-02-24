Samsun'da trafikte önündeki aracın sağından geçen sürücüye fahri trafik müfettişi tarafından bin 506 TL ceza yazıldı. Sürücü cezayı 'haksız' bularak mahkemeye taşıdı.
Otomobili ile Atakum ilçesinden Canik ilçesine giden 27 yaşındaki Onur Çelebi, üç şeritli yolda sol şeritte önünde giden otomobilin kendisine yol vermediği gerekçesiyle sağından geçti. Bunu gören bir fahri trafik müfettişi tarafından sürücüye 'aracın sağından geçtiği' gerekçesiyle ceza yazıldı. Adresine bin 506 TL trafik cezası gelen sürücü şoke oldu.
"Trajikomik bir olay"
Önünde giden otomobilin düşük hızda sol şeritten gittiğini ve kendisinin de hız limitine uyarak önündeki otomobilin sağından geçtiğini belirten Onur Çelebi, fahri trafik müfettişinin yazdığı cezaya Samsun Adliyesi'ne giderek itiraz etti. Çelebi, "Trajikomik bir olay. Son birkaç ay içinde fahri trafik müfettişi bana iki kere ceza yazmış. Sağdan geçme cezasına itiraz ettim. Bu cezaların birçoğu hakimliklerce iptal ediliyor" dedi.
"Keyfi ceza"
Her sabah ve akşam Atakum ilçesi ile Canik ilçesi arasında gidiş-geliş yaptığını anlatan Çelebi, "Sabah giderken saat 08.08'de aracın sağından geçmek suretiyle bin 506 TL ceza yedim. Bu cezanın yoruma açık bir ceza olması sebebiyle önce bir araştırdım. Sonrasında baktım ki ceza fahri trafik müfettişi tarafından yazılmış. İkisi birleşince bu cezasının kesinlikle itiraza açık bir durum olduğunu ve iptal edildiğini öğrendim. 'Aracın sağından geçmek suretiyle ceza' nedir onu hala çözemedim. Sol şeritte giden bir araç hız sınırının çok altında gidiyorsa, ben ise sağından hız limitine uyarak geçiyorsam bana nasıl ceza yazılır? Fahri trafik müfettişinin herhangi bir kanıtı var mı? Tamamıyla keyfi ceza olduğu kanaatindeyim" diye konuştu. - SAMSUN
Son Dakika › Yerel › Samsun'da Sürücüye Sağından Geçtiği İçin Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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