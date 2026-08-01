Samsun'da Tek Kişilik Protesto - Son Dakika
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Samsun'da Tek Kişilik Protesto

Samsun\'da Tek Kişilik Protesto
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Erkan Gülçiçek, 3 aydır McDonald's önünde İsrail'i protesto ederek farkındalık yaratmaya çalışıyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir vatandaş, 3 aydır her hafta sonu McDonald's'ın önünde elindeki dövizle İsrail'i ve İsrail'i desteklediğini öne sürdüğü şirketleri protesto ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tekniker olarak çalışan Erkan Gülçiçek (50), 3 aydır İlkadım ilçesindeki Meydan AVM'deki McDonald's'ın önüne gelerek tek kişilik eylem yapıyor. İzinli olduğu cumartesi ve pazar günleri eline aldığı "Bebek Katillerine Destek Olmayı Bırak" yazan dövizle McDonald's'ın önünde eylem yapan Gülçiçek, vatandaşları uyararak alışveriş yapmamalarını sağlamaya çalışıyor.

İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçlarına bu şekilde tepki verdiğini ifade eden Erkan Gülçiçek, "3 aydır Samsun'da Meydan AVM'deki McDonald's'ın önünde farkındalık eylemi yapıyorum. Siyonist ve soykırımcı İsrail'e karşı vatandaşlarımızı bilinçlendirmek adına bu protestoları yapıyorum. Her cumartesi ve pazar günü günde 1 saat burada eylem yapıyorum. Vatandaşlardan çok güzel tepkiler alıyorum. İnsanlarımız oldukça vicdanlı ve duyarlı. Beni gördükleri zaman buranın önünde durmuyorlar ve içeriye girmiyorlar. Teşekkür edenler de oluyor. Şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Benimkisi içimdeki bir dert. Yüreğimdeki derdimi eylemimle insanlarla paylaşarak azaltmak istiyorum" dedi.

Her hafta sonu 1 saatlik eylemini sürdüren Gülçiçek'i çevreden geçen bazı vatandaşlar da tebrik ediyor.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, İsrail, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Tek Kişilik Protesto - Son Dakika

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