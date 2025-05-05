Samsun'da Trafik Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Samsun'da Trafik Haftası Etkinliği

Samsun\'da Trafik Haftası Etkinliği

Öğrenciler Trafik Haftası'nda stantlar ve parkurlarla trafik kurallarını öğrendi.

05.05.2025 13:59
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Samsun'da öğrenciler stantlar ve eğitici parkurlarda araç sürerek trafik kurallarını öğrendi.

3-9 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Samsun'da Saathane Meydanı'nda stantlar ve eğitici parkurlar kuruldu. Polis, jandarma şapkası ile yeleği giyen minikler hem eğlendi hem öğrendi. Minikler yaya ve okul geçitleri, kavşaklar, trafik levhaları ve ışıklı sinyalizasyon işaretleri bulunan Trafik Eğitim Halısı üzerinde akülü araç sürerek trafik kurallarını öğrendi. Etkinliklerde lise öğrencileri ise sarhoş gözlüğü ile topa vurarak gol atmaya çalıştı. Emniyet kemeri takmadan yapılan sürüşlerde, araç içinde takla atma simülasyonu da uygulandı. Öğrenciler, uygulamalı olarak bindikleri araçta emniyet kemerinin önemini kavradıklarını ifade ederek, herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini söyledi. Programda trafik güvenliğinin sağlanmasında başarı gösteren polis ve jandarma ekiplerine başarı belgesi verildi. Programa İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci ile vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Trafik Haftası Etkinliği - Son Dakika

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