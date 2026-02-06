Atakum\'da ücretsiz diyet danışma hizmeti

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi, kentte sağlıklı beslenme alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla ücretsiz beslenme ve diyet danışma hizmeti başlattı.

Hizmet kapsamında sağlıklı beslenmek ve kilo kontrolü sağlamak isteyen vatandaşlar için merkezin diyetisyeni tarafından özel beslenme programı hazırlanacak. Diyetisyen danışmanlığı almak isteyen vatandaşların Özgecan Kadın Danışma Merkezinin sosyal medya hesabından paylaştığı formu doldurarak randevu oluşturması gerekiyor. Hizmet hakkında, merkezin kurumsal hattından da detaylı bilgi alınabiliyor.

Kurum tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Doğru beslenme davranışları kazanarak, yaşam kalitelerini artırmak isteyenler için diyet danışma hizmeti başlattık. Diyetisyenimiz katılımcılarımız için kişiye özel, sürdürülebilir, beslenme programları oluşturacak. Sağlıklı yaşam için ideal kiloya ulaşmak ve kişiye göre beslenme stillerini öğrenmek isteyen herkesi hizmetimize bekliyoruz" ifadeleri kullandı. - SAMSUN