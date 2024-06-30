Samsun\'da Yaz Spor Şenliği Çocukları Eğlendirdi

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Samsun'un Canik Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Şenliği'nde, çocuklar doyasıya eğlendi.

Canik Belediyesi, Doğu Park'ta Yaz Spor Şenliği etkinliği düzenledi. Çocukların farklı spor branşlarını öğrenme ve deneyimleme fırsatı bulduğu şenlikte, yarışmalar ve etkinlikler gerçekleştirildi. Geleneksel çocuk oyunları etkinliklerinin de düzenlendiği şenliğe katılan aileler, ilçede çocuklara yönelik düzenlenen programlar ve projelerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti.

Renkli görüntülere sahne olan şenlik alanında kurulan macera parkurunda düzenlenen yarışmalar nefesleri keserken, uzman eğitmenler tarafından spor branşları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Canik Belediyesi, çocuklar ve ailelerin büyük bir ilgiyle katıldığı şenlikte çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıp, dondurma ikramında bulundu. - SAMSUN