Samsun'dan Kutsal Topraklara Yola Çıkan İlk Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
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Samsun'dan Kutsal Topraklara Yola Çıkan İlk Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Samsun\'dan Kutsal Topraklara Yola Çıkan İlk Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen Samsun'dan kutsal topraklara gidecek olan ilk hac kafilesi, dualar eşliğinde yolcu edildi. Toplamda 471 hacı adayı ve 16 görevlinin bulunduğu kafile, Samsun-Çarşamba Havaalanı'nda düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı. Diyanet aracılığıyla gidecek olan diğer kafileler ise ilerleyen günlerde yola çıkacak.

16.05.2024 13:07
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Samsun'dan kutsal topraklara gitmek için yola çıkan 471 kişilik ilk hac kafilesi, dualarla yolcu edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesiyle Samsun'dan kutsal topraklara gidecek 6 kafileden ilk 3'ü bugün Samsun- Çarşamba Havaalanı'nda yapılan programla dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Kafilede toplamda 471 hacı adayı ve 16 görevli bulunuyor. Havaalanında düzenlenen programa Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve personelleri katıldı. Yapılan program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde Müftü Çakır'ın konuşması ve duası ile son buldu.

Diyanet aracılığıyla gideceklerden 4. ve 5. kafileler 19 Mayıs Cuma günü Samsun'dan yolcu edilecek. 6. kafile ise Sinop hacı adayları ile beraber 21 Mayıs'ta kutsal topraklara uğurlanacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'dan Kutsal Topraklara Yola Çıkan İlk Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı - Son Dakika

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