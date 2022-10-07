Samsun haberi: Tekkeköy'de zabıta okul önlerinde, çocuklar güvende - Son Dakika
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Samsun haberi: Tekkeköy'de zabıta okul önlerinde, çocuklar güvende

07.10.2022 16:37

Samsun haberine göre Tekkeköy'de zabıta okul önlerinde, çocuklar güvende Samsun Tekkeköy'de zabıta okul önlerinde öğrencileri bekliyor, çocuklar güvenle okullarına gidiyor.

Tekkeköy'de zabıta okul önlerinde, çocuklar güvende

SAMSUN - Samsun Tekkeköy'de zabıta okul önlerinde öğrencileri bekliyor, çocuklar güvenle okullarına gidiyor.

Tekkeköy Belediyesi trafik yoğunluğu yaşanan bölgelerdeki okulları güven çemberine aldı. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler her gün okul önlerinde ve yaya geçitlerinde öğrencileri bekliyor. Okul giriş çıkış saatlerinde çocukları karşıdan karşıya geçiren, derslerinde başarılar dileyen ekipler, trafik yönünden araçların rahat hareket edebilmelerini de sağlıyor. Başkan Hasan Togar'ın talimatıyla 8 yıldır süren uygulama vatandaşlardan takdir topladı.

Tekkeköy Belediyesi Zabıta Müdürü Nihat Kök, "8 yıldır sürdürdüğümüz bir uygulamamız var. İlçe merkezimizde özellikle ilkokulların giriş çıkış saatlerinde zabıta ekip arkadaşlarımız görev yapmaktadır. 'Zabıta okul önlerinde, çocuklar güvende' diyerek örnek oluyoruz. Bu uygulamamızla hem öğrencilerimizin güvenle okula gidişlerini hem de yaşanabilecek trafik yoğunluğunu önleyerek araçların rahatça hareket edebilmelerini sağlıyoruz. Halkımızın sağlığı huzuru güvenliği için denetimlerimiz aralıksız sürüyor" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Göreve geldiğimiz ilk gün başlatmış olduğumuz, bölgede ilk ve tek olan uygulamamız çerçevesinde trafik yoğunluğu olan okullarımız ile yaya geçitlerinde öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okullarına gidip gelebilmeleri için belediyemiz zabıta ekipleri görevlerini rutin bir şekilde sürdürüyorlar" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun haberi: Tekkeköy'de zabıta okul önlerinde, çocuklar güvende - Son Dakika

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