Samsun Havza'da Ziraat Odası çiftçi ve muhtarları ÇKS ve ürün beyanı konusunda uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Havza'da Ziraat Odası çiftçi ve muhtarları ÇKS ve ürün beyanı konusunda uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Havza\'da Ziraat Odası çiftçi ve muhtarları ÇKS ve ürün beyanı konusunda uyardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde çiftçiler ve mahalle muhtarlarına yönelik toplantıda ÇKS işlemleri, ürün beyanları ve TARSİM anlatıldı. Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, doğru kayıt ve bildirimin tarımsal desteklerden eksiksiz yararlanmak için önemli olduğunu söyledi.

Samsun'un Havza ilçesinde çiftçiler ve mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen toplantıda, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemleri, tarım sigortaları ve ekilecek ürünlerin doğru beyan edilmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Havza'da özel bir işletmede gerçekleştirilen toplantıya, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, oda yönetimi, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı. Toplantıda, üreticilerin tarımsal desteklerden eksiksiz yararlanabilmeleri için ÇKS kayıtlarının, ada ve parsel bilgilerinin ve ekilecek ürün beyanlarının doğru yapılmasının önemi ele alındı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hakkında da bilgi verilen toplantıda, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini kayıt altına alırken karşılaşabilecekleri sorunlar ve desteklerden yararlanma sürecinde dikkat etmeleri gereken hususlar değerlendirildi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için kayıt ve bildirim işlemlerini doğru şekilde yapmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Üreticilerin ekmeyi planladıkları ürünleri ilgili kayıtlara doğru bildirmeleri gerektiğini vurgulayan Genç, "Çiftçilerimizin üretim sezonunda yaptıkları çalışmaların karşılığını alabilmeleri ve devletimizin sağladığı tarımsal desteklerden eksiksiz yararlanabilmeleri için ÇKS kayıtlarının, ada ve parsel bilgilerinin ve ekilecek ürün beyanlarının doğru olması gerekiyor. Üreticilerimizin arazilerinde hangi ürünü ekeceklerse bunu ilgili kayıtlara doğru şekilde bildirmeleri, ilerleyen süreçlerde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından büyük önem taşıyor. TARSİM konusunda da çiftçilerimizin bilgi sahibi olması ve ürünlerini tarımsal risklere karşı güvence altına almaları gerekiyor" dedi.

Muhtarların mahallelerdeki üreticilerle doğrudan iletişim kurmasının bilgilendirme çalışmalarının daha geniş kesimlere ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade eden Genç, çiftçilerin kayıt ve başvuru işlemlerini zamanında yapmaları gerektiğini kaydetti.

Toplantı, çiftçilerin ve muhtarların tarımsal kayıtlar, ürün bildirimleri ve destekler konusunda bilgilendirilmesinin ardından sona erdi. Havza Ziraat Odasının, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve tarımsal faaliyetlerde doğru uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikEkonomiGüncelSamsunHavzaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
Dünya basını Salah’ın performansını konuşuyor: Galatasaray’ın ardından Beşiktaş’ın da... Dünya basını Salah'ın performansını konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Eski hakem Erman Toroğlu, milli takımda Sergen Yalçın tercihini yanlış buldu Eski hakem Erman Toroğlu, milli takımda Sergen Yalçın tercihini yanlış buldu
Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:28
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
11:26
Üsküdar’ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
11:11
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
11:06
Beşiktaş’ta Italiano için ayrılık iddiası Kaderini 3 maç belirleyecek
Beşiktaş'ta Italiano için ayrılık iddiası! Kaderini 3 maç belirleyecek
11:05
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 12:03:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Samsun Havza'da Ziraat Odası çiftçi ve muhtarları ÇKS ve ürün beyanı konusunda uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei