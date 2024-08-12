Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kontrol botu alımı yaptı - Son Dakika
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kontrol botu alımı yaptı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kontrol botu alımı yaptı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, iç sularda su ürünleri av stoklarını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 2 adet su ürünleri kontrol botu alımı gerçekleştirdi.

12.08.2024 11:36
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından iç sularda, ırmak, baraj gölleri ve göletlerde su ürünleri av stoklarını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kontrol ve denetimleri daha hızlı ve etkin bir hale getirmek için 2 adet su ürünleri kontrol botu alımı yapıldı.

Kontrol botu alımı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Samsun'un kontrol ve denetim filosuna 2 adet kontrol botu daha kazandırdık. Alınan botlar özellikle ilimizde iç bölgelerimizdeki sularımızda, daha sığ durumda olan baraj, göl ve göletlerde kullanılarak kaçak avcılıkla mücadelede etkin bir rol oynayacak. Samsun'da Yakakent, Bafra, 19 Mayıs, Terme ve Vezirköprü ilçelerinde birer adet kontrol teknemiz mevcut. Bunlara ilaveten şu anda iki adet daha kontrol botu alımı sağlandı. Amacımız Samsun sınırları içerisinde bulunan baraj göllerinde, ırmaklarda, küçük göletlerde ve denizde kaçak avcılıkla mücadele etmek. Özellikle baraj gölleri etrafında bulunan Kırsal Yerleşim yerlerinde oturan balık avcılarının gelirini düzenli hale getirmek, amatör olta balıkçılığına katkıda bulunmak ve balıkların üremelerine imkan vermek için denetimlerimizi daha sıkı tutmaktır" dedi.

Ayrıca, su ürünlerinde meydana gelebilecek kaçak avcılığa ve olumsuz bir duruma karşı personelin daha etkin bir şekilde müdahale edip, zamanında ulaşım sağlayacaklarını vurgulayan İbrahim Sağlam, kontrol botu alımı için destek veren bakanlığa ve YİKOB'a teşekkür ederek, alımı gerçekleştirilmiş olan kontrol botlarının Samsun su ürünleri sektörü için hayırlı olması temennisinde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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