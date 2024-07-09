Samsun İlçe Emniyet Müdürlüklerine Yeni Hizmet Binaları Yapılacak

Samsun'un İlkadım, Atakum ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüklerine yeni hizmet binaları yapılacak.
İl Emniyet Müdürlüğünün Samsun merkez teşkilatında (İlkadım, Atakum, Tekkeköy) ihtiyaç duyduğu hizmet binalarının yapımıyla ilgili çalışmaların görüşüldüğü toplantı; Vali Orhan Tavlı başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve ilgili personelin katılımıyla gerçekleştirildi.
Vali Tavlı, "İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bulunan 2 bin 906 m2'lik taşınmaz ile Atakum ilçesi Büyükoyumca ve Büyükkolpınar Mahallelerinde bulunan yaklaşık 1000'er m2'lik 2 taşınmazın polis merkezi amirliği yapımı için İl Emniyet Müdürlüğüne tahsisi konusunda çalışma yürüten Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi. - SAMSUN
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