Samsun İlkadım Belediyesi Okul Bahçelerini Temizledi

Yerel

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi okul bahçelerini temizleyip hazırladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın güvenli ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için belediyemiz, eğitim kurumlarına desteğini sürdürmeye devam edecek" dedi.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı öncesinde ilçedeki tüm okulların bahçelerini tazyikli su ile yıkadı. Yıkama faaliyetinin, okullarda eğitime başlayacak öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim görmesi için yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, eğitime olan desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Her yeni eğitim öğretim yılı, yeni hedefler ve umutlar demektir. Bilgiyle güçlendirilmiş bir nesil yetiştirmek için çıkılan bu yolda, her bir bireyin başarısı hepimizin gurur kaynağı olacaktır. Öğrencilerimizin azmi ve öğretmenlerimizin rehberliğiyle, bu yıl da büyük başarılara imza atılacağına inanıyorum. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, okullarımızın yeni dönemde hazır halde olması için İlkadım Belediyesi olarak, okullarımızın bahçelerinde yıkama faaliyeti gerçekleştirdik. Evlatlarımızın temiz sağlıklı ortamlarda eğitim görebilmeleri için okul bahçeleri ekiplerimizce daha hijyenik hale getirildi. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için belediyemiz, eğitim kurumlarına desteğini sürdürmeye devam edecek. Yeni eğitim ve öğretim yılı vesilesiyle tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize başarılı, sağlıklı ve verimli bir dönem diliyorum" dedi. - SAMSUN