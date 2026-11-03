Samsun İlkadım\'da görülen maymun itfaiyece yakalanıp koruma altına alındı

Samsun İlkadım'da görülen maymun itfaiyece yakalanıp koruma altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun İlkadım'da Kıran ve Çatalarmut mahallelerinden gelen maymun ihbarları üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Kıran Mahallesi'nde bir binaya girdiği belirlenen maymun, ekiplerce yakalanarak koruma altına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde sokakta görülen maymun, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı.
İlkadım ilçesinin Kıran ve Çatalarmut mahallelerinden gelen maymun ihbarları üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri harekete geçti. Kıran Mahallesi'nde bir binaya girdiği öğrenilen maymun, ekipler tarafından yakalanarak koruma altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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