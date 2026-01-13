Samsun itfaiyesi 5 bin 119 can kurtardı

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2025 yılında 11 bin 761 olaya müdahale ederek 5 bin 119 can kurtardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun İtfaiyemiz, deneyimli personeli, teknik donanımı ve güçlü araç filosu ile 7/24 hemşehrilerimizin yanında" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri; doğal afetlerden yangınlara, kazalardan arama kurtarma çalışmalarına kadar geniş bir alanda yürüttüğü özverili çalışmaları ve hızlı, etkin müdahaleleriyle kentin güvenliğine güç kattı. 2025 yılı boyunca 11 bin 761 vakaya müdahale eden ekipler, 5 bin 119 canın kurtarılmasını sağladı.

Yangınlara hızlı ve etkin müdahale

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, kent genelinde meydana gelen yangınlara zamanında ve etkili müdahaleleriyle dikkat çekti. Ekipler yıl boyunca konut, iş yeri, sanayi tesisi, araç ve açık alanlarda çıkan 3 bin 443 yangına, afet, su baskını ve kurtarma gibi 8 bin 318 ihbara olmak üzere toplam 11 bin 761 olaya müdahale etti. Zamanında ve doğru müdahaleler sayesinde birçok olayda olası can kayıpları ve büyük maddi zararların önüne geçildi.

Ölümle yaşam arasındaki köprü: İtfaiye

İtfaiye teşkilatı, 2025 yılında kent genelinde yürütülen kurtarma operasyonlarında da hızlı ve profesyonel müdahaleleriyle birçok hayata dokundu. Kaza, boğulma ve çeşitli nedenlerle mahsur kalma gibi vakalarda yıl boyunca binlerce olaya müdahale eden ekipler, 2 bin 817 vatandaş ve 2 bin 302 hayvan olmak üzere toplam 5 bin 119 canlıyı kurtardı.

Zamanla yarış

Yıl boyunca 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan itfaiye personeli, olaylara hızlı ve koordineli müdahaleleriyle olası birçok felaketin önüne geçti. Ekipler; yangın ve kurtarma vakalarının yanı sıra su baskınları, fırtına, trafik kazaları ve benzeri olağanüstü durumlarda da sahada aktif rol aldı.

"Özverili ve fedakarca bir görev"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "İtfaiye teşkilatımız kent genelinde meydana gelen tüm olaylara hızlı ve etkili müdahalelerde bulunarak can ve mal güvenliğini korumak için büyük bir özveriyle görev yapıyor. Bu nedenle itfaiye teşkilatımıza tüm şehrimiz adına teşekkür ediyorum. İtfaiyecilik kutsal bir görev. Personelimiz bu farkındalıkla gece gündüz demeden fedakarca mesai yapıyor. Öte yandan yangın ve kazalarla mücadele yalnızca müdahaleyle sınırlı değil; önleyici çalışmalar ve bilinçlendirme faaliyetleri de büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmaları kararlılıkla sürdürüyor, personel eğitimleri ve tatbikatlarla teşkilatımızı her türlü olaya hazır tutuyoruz. Samsun İtfaiyesi, deneyimli personeli, teknik donanımı ve güçlü araç filosu ile 7/24 hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edecek" diye konuştu. - SAMSUN