Samsun Kafkas Çerkes Vakfı'ndan iftar

15.03.2026 20:07  Güncelleme: 20:13
Samsun'da faaliyetlerini sürdüren Samsun Kafkas Çerkes Vakfı tarafından düzenlenen iftar programı, siyaset, bürokrasi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Erol Olçok Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen programda davetliler, girişte geleneksel Çerkes kıyafetleri giyen görevliler tarafından karşılandı. Çerkes kültürünün zarafetini yansıtan karşılama, katılımcılar tarafından ilgi gördü. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından akşam ezanının okunmasıyla davetliler hep birlikte oruçlarını açtı.

Programın açılış konuşmasını yapan Samsun Kafkas Çerkes Vakfı Başkanı Nurettin Güner, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirterek, bu anlamlı akşamda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çerkes kültürünün temelinde saygı, dayanışma ve birlik değerlerinin bulunduğunu ifade eden Güner, bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Vakfın yalnızca bir kültür kurumu olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da önemli adreslerinden biri olduğunu vurgulayan Güner, gençlerin kültürel mirasla buluşması, Çerkes dilinin ve geleneklerinin yaşatılması adına çeşitli projeler yürüttüklerini kaydetti. Güner, programın sponsoru olan firma sahibi Resul Aydemir'e katkılarından dolayı plaket takdim etti.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ise yaptığı konuşmada, Ramazan ayının toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir dönem olduğunu ifade ederek, Samsun Kafkas Çerkes Vakfı'nın kültürel mirasın yaşatılması adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi ve vakıf yönetimini tebrik etti.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunun toplumun tüm kesimlerini bir araya getirdiğini belirterek, sivil toplum kuruluşlarının bu tür organizasyonlarla toplumsal kaynaşmaya önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından davetlilerin bol bol sohbet ettiği program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Programa AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, Saadet Partisi İl Başkanı Salih Şen, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Muzaffer Candemir, MHP İl Başkan yardımcıları, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve Basın Sözcüsü Suat Çakır, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun Büyükşehir Belediyesi bürokratları, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, çeşitli kurumlardan üst düzey yöneticiler, akademisyenler, iş insanları, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

