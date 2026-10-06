Samsun Kavak Çukurbük'te 30 yıllık cep ve internet sorununa baz istasyonu kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Kavak Çukurbük'te 30 yıllık cep ve internet sorununa baz istasyonu kuruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Kavak Çukurbük\'te 30 yıllık cep ve internet sorununa baz istasyonu kuruldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Kavak Çukurbük'te yaklaşık 30 yıldır yaşanan cep telefonu ve internet erişimi sorununun çözümü için baz istasyonu kuruldu. Muhtar Şaban Kıvrak, istasyonun en kısa sürede hizmete girmesini beklediklerini, mahalle sakinlerinin sorunun çözümünden memnun olduğunu söyledi.

Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Çukurbük Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır yaşanan cep telefonu ve internet erişimi sorununun çözümü için önemli bir adım atıldı. Mahalleye baz istasyonu kurulurken, istasyonun kısa süre içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.

Çukurbük Mahallesi Muhtarı Şaban Kıvrak, uzun yıllardır yaşanan iletişim sorununun mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirterek, çözüm süreci hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 30 yıldır mahallede internet ve cep telefonu erişiminde sorun yaşandığını ifade eden Kıvrak, "Bugün baz istasyonunun kurulmasıyla birlikte 30 yıldır çözüm bekleyen sorunda önemli bir aşama kaydedildi. Baz istasyonunun en kısa sürede faaliyete geçmesini bekliyoruz" dedi.

Sorunun çözümü için resmi kurumlara başvurduklarını belirten Kıvrak, "Gerekli dilekçeleri vererek sorunun çözümü için girişimlerde bulunduk. Mahallemizin bu önemli sorununa çözüm bulunması bizleri ve mahalle sakinlerimizi memnun etti" diye konuştu.

Kıvrak, iletişim sorununun çözümüne destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuTeknolojiSamsunGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün gece kıyamet koptu Milyonlar ekranlara kilitlendi Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
103 yıl önceki gazete haberi gün yüzüne çıktı: Rusya, fareler için Doğu Anadolu’dan 10 bin kedi aradı 103 yıl önceki gazete haberi gün yüzüne çıktı: Rusya, fareler için Doğu Anadolu'dan 10 bin kedi aradı
13:02
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
11:45
Yasin Kol’un hesap hareketleri ortaya çıktı Son 2 sezondaki artış bomba
Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 13:08:56. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun Kavak Çukurbük'te 30 yıllık cep ve internet sorununa baz istasyonu kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei