Samsun Kavak'ta Gazze'deki çocuklar için umut uçurtmaları gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
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Samsun Kavak'ta Gazze'deki çocuklar için umut uçurtmaları gökyüzüne bırakıldı

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Samsun Kavak\'ta Gazze\'deki çocuklar için umut uçurtmaları gökyüzüne bırakıldı
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Samsun Kavak'ta Gazze'deki çocuklara destek etkinliğinde uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı. Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın-Gazze'ye Umut, Çocuklara Özgürlük sloganıyla bir araya gelen çocuklar ve vatandaşlar, uçurtma uçurarak Gazze'deki çocuklara destek verdi.

Samsun'un Kavak ilçesinde, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek ve çocuklara dayanışma mesajı vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte gökyüzüne uçurtmalar bırakıldı.

"Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın-Gazze'ye Umut, Çocuklara Özgürlük" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve vatandaşlar bir araya geldi. Katılımcılar, uçurtmalar uçurarak Gazze'deki çocuklara destek mesajı verdi.

Etkinlikte, çocukların savaş ve çatışmalardan uzak, barış ve güven içerisinde yaşayabileceği bir dünya temennisinde bulunuldu. Kavak semalarında uçurulan uçurtmalar, umut ve dayanışmanın simgesi oldu.

Organizasyonun, Gazze'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve savaşlardan uzak, özgür bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun Kavak'ta Gazze'deki çocuklar için umut uçurtmaları gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
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