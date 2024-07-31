Samsun Nüfusu 2030'da 1 Milyon 388 Bin 937 Kişi Olacak - Son Dakika
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Samsun Nüfusu 2030'da 1 Milyon 388 Bin 937 Kişi Olacak

Samsun Nüfusu 2030\'da 1 Milyon 388 Bin 937 Kişi Olacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yenilenen nüfus projeksiyonlarına göre Samsun nüfusunun 2030 yılında 11 bin 391 artarak 1 milyon 388 bin 937 kişi olacağı öngörülüyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde de nüfus artışının devam edeceği ve 2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 kişi olması beklenirken, bunun 43 milyon 996 bin 753'ünün erkek, 44 milyon 191 bin 468'inin ise kadın olması değerlendiriliyor.

31.07.2024 09:41
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yenilenen nüfus projeksiyonlarına göre Samsun nüfusunun 2030 yılında 11 bin 391 artarak 1 milyon 388 bin 937 kişi olacağı öngörülüyor.

TÜİK, Türkiye'nin nüfus yapısında son yıllarda meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve kurumun revizyon politikası gereğince 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak nüfus projeksiyonları yeniledi. Doğum, ölüm ve göçe ilişkin demografik göstergelerdeki mevcut durumun devam edeceği, artış veya azalış yönünde eğilimler de gösterebileceği varsayılarak ana, düşük ve yüksek olmak üzere üç farklı senaryoya dayalı nüfus projeksiyonları kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklanan verilere Türkiye'de kadın başına toplam doğurganlık hızının 2030 yılında 1,40 olacağı tahmin ediliyor. Kaba doğum hızının 10, kaba ölüm hızının ise 6,34 olacağı beklenirken, nüfus artış hızının da 4,1 olması öngörülüyor. 2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 olması beklenirken, bunun 43 milyon 996 bin 753'ünün erkek, 44 milyon 191 bin 468'inin ise kadın olması değerlendiriliyor.

Samsun'da nüfus 2030'da 11 bin 391 kişi artacak

Samsun'un 2030 yıllık ortalama nüfus artış hızı 1,2 olarak bekleniyor. Nüfus projeksiyonlarına göre şu anda 1 milyon 377 bin 546 olan Samsun'un 2024'te 1 milyon 379 bin 1, 2025'te 1 milyon 381 bin 318, 2026'da 1 milyon 383 bin 308, 2027'de 1 milyon 385 bin 31, 2028'de 1 milyon 386 bin 577, 2029'da 1 milyon 387 bin 912 ve 2030'da ise 1 milyon 388 bin 937 kişi olması öngörülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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