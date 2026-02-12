Samsun Otogarı'nda Esnaf Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Samsun Otogarı'nda Esnaf Krizi

12.02.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esnaflar, yüksek komisyon ve haksız uygulamalar nedeniyle iflasın eşiğine geldiğini belirtti.

Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Otogarı'nda faaliyet gösteren yazıhane ve büfe esnafı, otogarı işleten şirketin yüksek komisyon oranları ve haksız uygulamaları nedeniyle ayakta kalamaz duruma geldiklerini öne sürdü. Otogarda büfe işleten bir esnaf, "Sattığım her üründen yüzde 15 artı KDV oranında komisyon talep ediliyor. Bu durum kar marjımın büyük bölümünü ortadan kaldırıyor" dedi. Bir başka işletmeci ise, "Bin liralık biletten biz 70 lira kazanırken, otogar yönetimi bizden 100 lira talep ediyor" ifadelerini kullandı.

Samsun Otogarı'nda yazıhane sahibi Kadir Karabacak, kira sözleşmesi öncesinde yasalara aykırı şekilde tahliye taahhütnamesi imzalamaya zorlandıklarını ileri sürdü.

Karabacak, "Türkiye'de işlediği suçlar nedeniyle Gürcistan'a kaçan ve Kırmızı Bülten'le aranan organize suç örgütü lideri Galip Öztürk, Samsun Otogarı'nda yaptığı uygulamalarla hem yazıhaneci esnafını hem de otobüs firmalarını batırarak tekelleşme hamlesinde bulunuyor. Tahliye taahhütnamesini imzalamadığımız takdirde otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'ne başvurarak yetki belgelerimizin iptal edilmesi için girişimde bulunmaktadır. Elektriklerimiz haksız şekilde kesilebilmektedir."

Karabacak, internet satışları üzerinden alınan komisyonların da esnafı zarara uğrattığını belirterek, "Bin liralık biletten biz 70 lira kazanırken, otogar yönetimi bizden 100 lira talep ediyor. Elektrik tüketimi ise sayaç olmadan, yönetimin belirlediği tutarlar üzerinden yansıtılıyor. Bir ay 8 bin lira gelen fatura, sonraki ay 15 bin liraya çıkabiliyor" dedi.

Karabacak ayrıca, otogar işletmeciliği, yazılım ve taşımacılık faaliyetlerinin aynı yapı içinde yürütüldüğünü belirterek, bunun rekabeti ortadan kaldırdığını savundu.

"40 yıllık esnafız, yazıhane sayısı dörde düştü"

Otogarda 40 yıldır faaliyet gösterdiğini belirten yazıhane esnafı Bilal Şahin ise baskıların son dönemde arttığını iddia ederek, "Gürcistan'da bulunan Galip Öztürk'ün talimatları doğrultusunda hem otogar esnafı hem de otobüs firmaları ekonomik olarak zor durumda bırakılmaktadır. Cezaevinden çıkmasının ardından baskılar daha da arttı. Yazıhane sayısı dörde kadar düştü" dedi.

Şahin, uygulanan ücretlerin Türkiye'de benzeri olmadığını belirterek, "Trabzon'dan Samsun'a 400 liraya gelen bir yolcu için, otobüs Samsun'da yolcu indirme bedeli olarak 800 lira ödemek zorunda kalıyor. Bu uygulama Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne aykırıdır. Bu sistemle ne yazıhanecilerin ne de firmaların ayakta kalması mümkün değil" dedi.

Şahin ayrıca, Gürcistan'dan verilen talimatlarla şubelerin kapatılmak istendiğini ve yolcuların internet satışına yönlendirilerek gelirin tek elde toplanmasının amaçlandığını ileri sürdü.

"Yüzde 15 + KDV komisyonla işletmemi kapatma noktasına geldim"

Samsun Otogarı'nda 11 yıldır büfe işleten Halil Feyiz de otogardaki uygulamalar nedeniyle işletmesini kapatma aşamasına geldiğini söyledi.

Feyiz, "Otogarda, yazıhaneciler dışında Galip Öztürk ile bağlantısı olmayan tek esnaf benim. Sattığım her üründen yüzde 15 artı KDV oranında komisyon talep ediliyor. Bu durum kar marjımın büyük bölümünü ortadan kaldırıyor. Devletin ilgili kurum ve yetkililerini yardım etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Samsun, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Otogarı'nda Esnaf Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:11:22. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun Otogarı'nda Esnaf Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.