Başkan Kul: "En büyük yatırım, evlatlarımızın gülen yüzüdür"

14.04.2026 21:08  Güncelleme: 21:09
Samsun Terme Belediyesi, Spor Toto'nun desteğiyle Terme Ortaokulu'nda modern bir halı sahayı hizmete açtı. Başkan Kul, çocukların geleceğine yönelik yatırımların önemine vurgu yaptı.

Samsun Terme Belediyesi, ilçeyi sporun merkezi yapma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği spor yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı desteğiyle tamamlanan Terme Ortaokulu Halı Sahası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Başkan Kul, "Bu ilçede çocuklarımızın ve gençlerimizin emri bizim başımız üzerinedir" dedi.

Akademik kariyerinin yanı sıra Terme Fen Lisesi ve annesi adına yaptırdığı Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulu ile eğitim gönüllüsü kimliğini ortaya koyan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçedeki spor yatırımlarına devam ediyor.

"Gençlerimizin emri başımız üstüne"

Halı saha açılışında konuşan ve bir eğitimci hassasiyetiyle gençlere seslenen Başkan Kul, çocukların geleceğine yönelik atılan adımların en büyük hizmet olduğunu vurguladı. Başkan Kul, "Bizim için en değerli yatırım, bir evladımızın gözündeki ışık ve yüzündeki tebessümdür. Kendi hayatını eğitime vakfeden bir kardeşiniz olarak söylüyorum; sporla büyüyen, ahlakla donanan bir gençlik bizim en büyük vizyonumuzdur. Bu ilçede çocuklarımızın ve gençlerimizin emri bizim başımız üzerinedir" dedi.

"Hibe desteğiyle spor seferberliği"

Başkan Kul'un girişimleriyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan alınan hibe desteği sayesinde, Terme Ortaokulu'na kazandırılan modern halı sahanın yanı sıra ilçenin farklı mahallelerinde bulunan spor sahalarının da bakım, onarım ve tadilat işlemleri tamamlanarak gençlerin kullanımına sunuldu.

Yeni spor yatırımları için Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ve Samsun Milletvekillerine teşekkür eden Başkan Kul, "Projelerimizi hayata geçirirken önceliğimiz her zaman çocuklarımız olacak. Onları sporla buluşturmak, dijital bağımlılıklardan ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak için sahalarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkandan ilk şut, öğrencilerden vefa plaketi

Açılış programına Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, Okul Müdürü Murat Aydın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programın ardından ilk şutu çeken Başkan Kul, öğrencilerle keyifli anlar yaşadı.

Programın sonunda Başkan Kul'a, eğitime ve spora verdiği kesintisiz desteklerden dolayı okul yönetimi ve öğrenciler tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

AFAD personeli intihar etti AFAD personeli intihar etti
Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
Freni boşalan kamyon okul bahçesine uçtu, sürücünün durumu ağır Freni boşalan kamyon okul bahçesine uçtu, sürücünün durumu ağır
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı

21:25
İşte Gülistan Doku’ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
21:11
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
20:18
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var
19:30
Ege Üniversitesi karıştı Palalı saldırgan kamerada
Ege Üniversitesi karıştı! Palalı saldırgan kamerada
19:25
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti Bakın şimdi ne yapıyor
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?
18:57
Şanlıurfa’daki okul saldırısında ilk gözaltı 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
