Samsun Tramvaylarında Unutulan Eşyalar İlgi Çekiyor - Son Dakika
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Samsun Tramvaylarında Unutulan Eşyalar İlgi Çekiyor

Samsun Tramvaylarında Unutulan Eşyalar İlgi Çekiyor

Samsun'da tramvaylarda her gün unutulan eşyalar arasında şezlong, avize ve bisiklet gibi ilginç parçalar yer alıyor. SAMULAŞ, unutulan eşyaları kaydederek sahiplerine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

18.09.2024 13:00  Güncelleme: 13:02
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Samsun'da her gün binlerce insanın kullandığı tramvaylarda unutulan şezlong, avize ve bisiklet gibi eşyalar hem gülümsetiyor hem düşündürüyor.

Tramvaylarda unutulan eşyalar Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait SAMULAŞ binasındaki kayıp eşyalar odasında muhafaza ediliyor. Şezlongdan bisiklete, avizeden mutfak eşyalarına, aile cüzdanından cep telefonlarına, sandalyeden kimlik ve kredi kartlarına kadar birçok eşya burada sahiplerini bekliyor.

Unutulan eşyalarla ilgili bilgi veren SAMULAŞ Güvenlik Amiri Samet Tahta, "Tramvayları her gün binlerce insan kullanıyor. Birçok eşya unutulabiliyor. Eşyalar unutulduğunda bizim güvenlik personeli arkadaşlarımızla birlikte eşyaları kayıt altına alıyoruz. Resmi evrak düzenleyerek, kayıp eşya odamıza getiriyoruz. Kayıp eşyalara baktığımızda en fazla unutulanlar kimlikler, SAMKART'lar ve cüzdanlar oluyor. Şezlong, gitar ve diplomalar da unutulabiliyor. 1 Ocak 2024 itibarıyla resmi kayıtlar çerçevesinde bizlerin eline bin 250'ye yakın unutulan eşya geldi. Bunun 750'den fazlasını sahiplerine teslim ettik. Eşyalarını tramvaylarda unuttuğunu düşünenler istasyondaki güvenlik arkadaşlarımıza sorabilirler. SAMULAŞ internet sitemizde kayıp eşya bölümü mevcut. Buradan da takip edebilirler. Tramvaylarda bulduğumuz eşyaları kaybeden veya unutan vatandaşlarımıza ulaştırmaya gayret ediyoruz" dedi.

Unutulan bazı eşyalar arasında palet, şezlong, baret, tablo, bavul, yüzlerce kimlik kartı ve matkap bulunuyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Tramvaylarında Unutulan Eşyalar İlgi Çekiyor - Son Dakika

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