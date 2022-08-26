Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görev yaparken 26 Ağustos 2015 tarihinde içinde bulunduğu zırhlı polis aracının yaptığı trafik kazası sonucu şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Oktay Uçar, şahadetinin 7. yılında unutulmadı. Şehit Uçar, Bafra Asri Mezarlık'taki kabri başında dualarla yad edildi. Vakfın fahri imamı Necattin Boyun'un okuduğu Yasin-i Şerif'in ardından program dua ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Şehit polis kabri başında anıldı - Son Dakika

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