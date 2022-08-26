Şehit polis kabri başında anıldı - Son Dakika
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Şehit polis kabri başında anıldı

26.08.2022 15:52
Şehit polis kabri başında anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Polis Memuru Oktay Uçar, şahadetinin 7. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Polis Memuru Oktay Uçar, şahadetinin 7. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görev yaparken 26 Ağustos 2015 tarihinde içinde bulunduğu zırhlı polis aracının yaptığı trafik kazası sonucu şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Oktay Uçar, şahadetinin 7. yılında unutulmadı. Şehit Uçar, Bafra Asri Mezarlık'taki kabri başında dualarla yad edildi. Vakfın fahri imamı Necattin Boyun'un okuduğu Yasin-i Şerif'in ardından program dua ile sona erdi.

Oktay Uçar'ın anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit polis kabri başında anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit polis kabri başında anıldı - Son Dakika
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