Yerel

Samsun'un Havza İlçe Belediye Başkanı Murat İkiz'in annesi Emine İkiz, son yolculuğuna uğurlandı.

Emine İkiz, dün tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 85 yaşında hayatını kaybetti. İkiz'in cenazesi, Sondaj Mahallesi'ndeki evinin önünde alınan helalliğin ardından Kevser Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze, Aslançayırı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Başkan Murat İkiz, acı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Uzaktan yakından gelerek ya da arayarak bu acı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Cenaze törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Milletvekili Ersan Aksu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN