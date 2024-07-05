Samsun\'un Ladik ilçesinde boru patlaması sonrası tarım arazileri tekrar suya kavuştu

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Samsun'un Ladik ilçesinde boru patlaması nedeniyle 20 gün sulanamayan 7 kırsal mahalledeki tarım arazileri, borunun onarılması sonrası tekrar suya kavuştu.

Ladik ve Havza ilçelerinde Akdağ sulama hattında Derinöz Deresi mevkisinde sürekli yaşanan boru patlaması nedeniyle birçok kırsal mahalleye tarım sulama suyu verilemiyordu. Yöre sakinlerinin talebi doğrultusunda Akdağ Sulama Birliği ve Devlet Su İşleri (DSİ) 7.Bölge Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda tekrardan mahallelere su verilmeye başlandı.

Yapılan çalışmalar hakkında edinilen bilgiye göre Derinöz Barajı sulaması S2 ana boru hattı tamiri tamamlanıp 3 Temmuz'da su dolumu yapıldı. Boru hattının üzerindeki vantuzlar temizlendi. Tahliyelerde suyu tahliye edilip, tahliye vanaları kapatıldı. 3 adet basınç kırıcı vanada su geldikçe basınç ayarları yapıldı. 4 Temmuz itibari ile Ladik ilçesi Çamlıköy, Budakdere, Oympınar ve Kirazpınar kırsal mahallerinde ve Havza ilçesi Karga, Kemaliye, Hilmiye kırsal mahallerinin arazileri sulamaya açıldı.

Şu anda toplamda 62 km'lik ana hat ve yedek boru hatlarında herhangi bir sorun olmadığı ifade edildi. - SAMSUN