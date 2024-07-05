Samsun'un Ladik ilçesinde boru patlaması sonrası tarım arazileri tekrar suya kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'un Ladik ilçesinde boru patlaması sonrası tarım arazileri tekrar suya kavuştu

Samsun\'un Ladik ilçesinde boru patlaması sonrası tarım arazileri tekrar suya kavuştu

Samsun'un Ladik ilçesinde yaşanan boru patlaması nedeniyle 20 gün boyunca sulanamayan 7 kırsal mahalledeki tarım arazileri, borunun onarılması sonrası tekrar suya kavuştu. Akdağ Sulama Birliği ve Devlet Su İşleri'nin çalışmaları sonucunda mahallelere su verilmeye başlandı. Şu anda ana hat ve yedek boru hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

05.07.2024 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesinde boru patlaması nedeniyle 20 gün sulanamayan 7 kırsal mahalledeki tarım arazileri, borunun onarılması sonrası tekrar suya kavuştu.

Ladik ve Havza ilçelerinde Akdağ sulama hattında Derinöz Deresi mevkisinde sürekli yaşanan boru patlaması nedeniyle birçok kırsal mahalleye tarım sulama suyu verilemiyordu. Yöre sakinlerinin talebi doğrultusunda Akdağ Sulama Birliği ve Devlet Su İşleri (DSİ) 7.Bölge Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda tekrardan mahallelere su verilmeye başlandı.

Yapılan çalışmalar hakkında edinilen bilgiye göre Derinöz Barajı sulaması S2 ana boru hattı tamiri tamamlanıp 3 Temmuz'da su dolumu yapıldı. Boru hattının üzerindeki vantuzlar temizlendi. Tahliyelerde suyu tahliye edilip, tahliye vanaları kapatıldı. 3 adet basınç kırıcı vanada su geldikçe basınç ayarları yapıldı. 4 Temmuz itibari ile Ladik ilçesi Çamlıköy, Budakdere, Oympınar ve Kirazpınar kırsal mahallerinde ve Havza ilçesi Karga, Kemaliye, Hilmiye kırsal mahallerinin arazileri sulamaya açıldı.

Şu anda toplamda 62 km'lik ana hat ve yedek boru hatlarında herhangi bir sorun olmadığı ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri, Samsun, Akdağ, Ladik, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'un Ladik ilçesinde boru patlaması sonrası tarım arazileri tekrar suya kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
15:37 Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, UEFA’nın ceza kararına karşı CAS’a gidemiyor Merih Demiral Hollanda maçında yok! TFF, UEFA'nın ceza kararına karşı CAS'a gidemiyor
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
16:02 Çanakkale’de bir aile yok oldu Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti Çanakkale'de bir aile yok oldu! Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti
15:35 Sinan Akçıl’dan Merih Demiral’a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın
15:25 Galatasaray, Zaniolo’yu Atalanta’ya kiraladı İşte yapılan anlaşmanın detayları Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 18:39:29. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'un Ladik ilçesinde boru patlaması sonrası tarım arazileri tekrar suya kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement