Vali Tavlı\'dan iftar programında anlamlı mesaj: "Nice Kızılelmalarla buluşmak dileğiyle"

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Geleneksel Vefa İftarı'nda birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Nice Kızılelmalarla buluşmak dileğiyle" ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda konuşan Vali Orhan Tavlı, MTTB Geleneksel Vefa İftarı vesilesiyle bir arada olmaktan bahtiyarlık duyduğunu vurguladı. MTTB'nin 109 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en köklü öğrenci teşkilatı olduğunu kaydeden Tavlı, "Geleceğimizin teminatı gençliğimizin önünde maziden atiye kurulan bir köprü olmayı samimiyetle sürdüren Milli Türk Talebe Birliği, kökleri yurdumuzun dört bir yanına ulaşarak binlerce gencimizin hayatına dokunan asırlık bir çınardır" dedi.

Birliğin kurulduğu günden bu yana birçok gencin milli şuur kazanmasına vesile olduğunu ifade eden Vali Tavlı, her birinden çok şey öğrendikleri, bilgi ve birikimlerinden istifade ettikleri nice mütefekkir, ilim ve kültür insanının MTTB çatısı altında yetiştiğini ve zihin dünyasını aydınlattığını kaydetti.

Vali Tavlı, MTTB bünyesinde bugüne kadar hiçbir dünyevi menfaat gözetmeden ülkenin ve aziz milletin aydınlık yarınları için çaba sarf eden, milli ve manevi değerlere bağlı, bilgisi, eğitimi ve karakteriyle ön plana çıkan bir neslin yetişmesi için gönüllü sorumluluk alan herkese şükran ve teşekkürlerini iletti.

Milli Türk Talebe Birliği'nin daha nice yıllar boyunca ülkeye, millete ve gençlere özveriyle hizmet edeceğine inandığını dile getiren Tavlı, bu çatı altında Allah rızası için gece-gündüz çalışan herkese kolaylıklar diledi. Ramazan ayının sağlık ve huzur içinde tamamlanmasını temenni ederek, birlik, beraberlik ve kardeşliğin daim olması duasında bulunan Vali Tavlı, "Nice Kızılelmalarla buluşmak dileğiyle, saygılar sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

İftar programına; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, MTTB Genel Başkanı Tahsin Başarı, Emekli Vali ve Birlik Vakfı Samsun Şube Başkanı Yusuf Odabaş, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, MTTB Samsun İl Başkanı Halil İbrahim Çelebi ile birlik mensupları katıldı. - SAMSUN