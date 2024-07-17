Samsun Valisi Orhan Tavlı, EYP Patlaması Sonucu Yaralanan Uzman Çavuşu Ziyaret Etti

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, EYP patlaması sonucu yaralanan Samsunlu uzman çavuşu hastanede ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu ve moral verdi.

Vali Orhan Tavlı, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ile birlikte, Hakkari sınırında vatani görevini yaptığı sırada EYP patlaması sonucu yaralanan Vezirköprülü Uzman Çavuş Ali Balcı'yı tedavisinin devam ettiği Vezirköprü Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Askerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Tavlı, 'geçmiş olsun' temennisinde bulunarak, "Kahraman Mehmetçiğimize acil şifalar diliyoruz" dedi. - SAMSUN