Samsun Valisi Orhan Tavlı, EYP Patlaması Sonucu Yaralanan Uzman Çavuşu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, EYP Patlaması Sonucu Yaralanan Uzman Çavuşu Ziyaret Etti

Samsun Valisi Orhan Tavlı, EYP Patlaması Sonucu Yaralanan Uzman Çavuşu Ziyaret Etti

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ile birlikte, Hakkari sınırında vatani görevini yaptığı sırada EYP patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ali Balcı'yı hastanede ziyaret etti. Vali Tavlı, askerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi.

17.07.2024 10:45
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, EYP patlaması sonucu yaralanan Samsunlu uzman çavuşu hastanede ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu ve moral verdi.

Vali Orhan Tavlı, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ile birlikte, Hakkari sınırında vatani görevini yaptığı sırada EYP patlaması sonucu yaralanan Vezirköprülü Uzman Çavuş Ali Balcı'yı tedavisinin devam ettiği Vezirköprü Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Askerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Tavlı, 'geçmiş olsun' temennisinde bulunarak, "Kahraman Mehmetçiğimize acil şifalar diliyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Valisi Orhan Tavlı, EYP Patlaması Sonucu Yaralanan Uzman Çavuşu Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Valisi Orhan Tavlı, EYP Patlaması Sonucu Yaralanan Uzman Çavuşu Ziyaret Etti - Son Dakika
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