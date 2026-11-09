Samsun Vezirköprü\'de Gazze için hayır çarşısı 13 Kasım\'a kadar açık kalacak

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Filistin ve Gazze'deki insani drama dikkat çekmek ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla düzenlenen hayır çarşısı, dualarla kapılarını açtı.

Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde kurulan hayır çarşısı düzenlenen programla açıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Belediye Başkanı Murat Gül, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, "Orada yaşanan zulmü, yaşanan problemleri paylaşılan videolarda ve görsellerde görüyoruz. Bizim hayal bile edemediğimiz hayatı bugün oradaki kardeşlerimizin yaşadığına şahitlik ediyoruz. Burada emeği geçen herkese, özellikle elleriyle pasta ve börek hazırlayarak katkı sunan ablalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Bayram Yıldız ise Filistin ve Gazze davasına toplumun her kesiminden destek verilmeye çalışıldığını belirterek, "Başta devlet erkanımız olmak üzere 7'den 70'e Filistin ve Gazze davasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Burada yaptığımız çok küçük dokunuşlar belki ama hangi safta olduğumuz önemli. Hayır çarşısında yapılan hayırların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

İlçe Müftüsü Muhammer Özkalaycı'nın yaptığı duanın ardından hayır çarşısının açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri stantları gezerek satışa sunulan ürünleri inceledi.

Çarşı, 13 Kasım'a kadar vatandaşları ağırlayacak.