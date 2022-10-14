Samsun yerel haberi: Samsun'da Astsubaylar Günü kutlandı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun İl Başkanı Tanju Arat, "Söz verildiği halde verilmeyen tazminat haklarımızı almak için mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz" dedi.

TEMAD Samsun İl Başkanlığı tarafından, "17 Ekim Astsubaylar Günü" ve TEMAD'ın 38. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan TEMAD Samsun İl Başkanı Tanju Arat, "Çalışan ve emekli olan astsubayların yılda bir gün de olsa kendilerini özel hissetmelerini sağlayan ve tüm gayretlerini sarf ettikleri, hayatlarını adadıkları mesleklerinin toplum tarafından önemsediğini görmelerini, kendilerine olan güvenlerini artırılmasını, yalnız olmadıklarını hatırlatmayı amaçlamaktadır. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği(TEMAD) 2847 ile 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak kamu yararına faaliyet gösteren dernekler statüsünde kurulmuş, büyük bir sivil toplum kuruluşudur. TEMAD, kurulduğu günden bugüne kadar hak mücadelesi uğruna çok zorluklar çekmiştir. 1970'li yılların başında özlük haklarıyla ilgili yoğun mücadele süreci başlatılmıştır. Bu mücadelede özellikle kadınlarımızın öncü rol üstlenmiş olmaları dikkatlerden kaçmamıştır. Haklarımızı aramak, sorunlarımızı çözmek için, birlik içinde düşünüp, birlik içinde hareket etmeliyiz, birliktelik gücümüzü göstermeliyiz. Söz verildiği halde verilmeyen tazminat haklarımızı almak için mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz" dedi.

Arat, astsubayların bu özel günü dolayısıyla Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle bölücü terör örgütleri(BTÖ) ile mücadele eden astsubay meslektaşlarına başarılar diledi.

"Astsubaylar Günü" programı konuşmanın ardından fotoğraf çekimi ile son bulundu. - SAMSUN