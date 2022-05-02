Samsunlular bayram namazı için camilere akın etti - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun'da sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.

Korona virüsü kısıtlamalarından ötürü bayram namazı 2 yıllık aranın ardından tekrar camide cemaatle kılındı. Samsun'da bayram namazı için erken saatlerde camilerde yerini alan vatandaşlar, namazını kılıp, bayram hutbesini dinledi. Cami çıkışında ise birbirleri ile bayramlaşarak, şeker ikramında bulundu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da bayram namazı için Büyük Cami'ye gitti. Büyük Cami'de kıldığı bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Dağlı, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın ardından mübarek bayrama kavuşmanın huzur, mutluluk ve sevincinin yaşandığını belirtti.

Vali Dağlı, Ramazan Bayramı'nın Samsun'a, ülkeye ve bütün İslam alemine huzur, refah ve selamet getirmesi temennisinde bulundu. - SAMSUN