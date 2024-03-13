Samsunluları buluşturan iftar sofrası

Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Saathane Meydanı'nda Ramazan ayı süresince her gün vatandaşlar için iftar sofraları kuruluyor. Samsunlular beraber iftar yaparak Ramazan'ın bereketini birlikte paylaşıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların Ramazan ayının iklimini birada yaşamalarını sağlamak için tarihi Saathane Meydanı'nda iftar çadırları kuruldu. Ramazan'ın başlamasıyla birlikte kurulan iftar sofralarında her gün yaklaşık 2 bin kişi birlikte oruçlarını açıyor.

İftar programının Ramazan ayı sonuna kadar devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İdris Akdin, "Tarihi Saathane Meydanı'nda Ramazan ayının bereketini Samsunlu vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Her gün yaklaşık 2 bin vatandaşlarımızla birlikte bir arada iftar yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Ramazan'ın bereketini burada bizimle paylaşmaya davet ediyoruz. Ramazan ayı süresince her gün iftar vaktinde Saathane Meydanı'nda vatandaşlarımızla birlikte olacağız inşallah" dedi. - SAMSUN