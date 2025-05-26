Şan, Depremzedeleri Ziyaret Etti

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, K-7 Konteyner kenti ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Parlamento çalışmalarından fırsat buldukça Adıyaman'a gelerek seçmenleriyle sürekli iletişim halinde olan Milletvekili Şan, vatandaşların dertlerini dinliyor. Milletvekili Şan, 6 Şubat depremlerinde yaralanarak uzuv kaybı yaşayan vatandaşların kaldığı K-7 konteyner kenti ziyaret etti. Ziyarette deprem sonrası yaşama tutunmaya çalışan ampute vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Şan'a İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ve AFAD Müdürü Tuncer Şeyda eşlik etti.

Milletvekili Şan, depremzedelerin karşılaştığı güçlükleri ve taleplerini dikkatlice dinleyerek, bu süreçte devletin sürekli olarak yanlarında olduğunu ve destek sağladığını belirtti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Milletvekili Şan, "Asrın felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Özellikle ampute kardeşlerimizin hayata daha güçlü tutunmaları için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız. İnşallah el birliğiyle tüm bu zorlukların üstesinden geleceğiz" dedi. - ADIYAMAN