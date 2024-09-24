Sanat Güneşi Zeki Müren Bodrum'da Anıldı - Son Dakika
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Sanat Güneşi Zeki Müren Bodrum'da Anıldı

Zeki Müren, vefatının 28. yıl dönümünde Bodrum'da düzenlenen etkinliklerle anıldı. Sanatçının müzesi önünde mevlit okunurken, vatandaşlar ve yetkililer dualar etti. Etkinlikte lokma dağıtıldı ve bu akşam Antik Tiyatro'da konser düzenlenecek.

24.09.2024 17:14
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Sanat Güneşi Zeki Müren Bodrum'da anıldı

MUĞLA - Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatının 28'inci yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesinde anılıyor.

Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatından bu yana olduğu gibi TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı iş birliğinde Bodrum'da anılıyor. Müren'in Bodrum'da yer alan ve müze olarak kullanılan evinde Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii İmamı Şeref Aran, Adliye Camii İmamı Sait Alpogan ve Tepecik Camii İmamı Yüksel Kılınçarslan tarafından mevlit okundu.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı yetkilileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte Sanat Güneşi Zeki Müren için dualar okundu.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, etkinlikte yaptığı konuşmada Zeki Müren'i rahmetle anarak; "Sanat Güneşimizin ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na teşekkür ediyorum. Her sene bizleri yalnız bırakmıyorlar, sanatçımızı Bodrum'da beraber anıyoruz. Sanatçımız güzel eserler bıraktı, ebedi yaşayacaktır" dedi.

Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu da Müren'in bağışlarıyla kendisine minnettar olduklarını ifade ederek, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Türk Eğitim Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ile Mehmetçik Vakfı Başkanı İsmail Şanlı ise Zeki Müren'in sağlığında ortaya koyduğu eserler ve yaşamının sonunda da bağışlarıyla gönüllere taht kurduğunu dile getirdi.

Anma etkinliğinde evinin önünde de lokma dağıtıldı.

Zeki Müren'in anma etkinlikleri kapsamında bu akşam (Salı) saat 20.00'da Antik Tiyatro'da Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Hakan Aysev- Umut Akyürek Konseri düzenlenecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sanat Güneşi Zeki Müren Bodrum'da Anıldı - Son Dakika

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