Sanat Melikgazi, kültür, sanat ve sosyal hayatın merkezi olacak

21.01.2026 12:06  Güncelleme: 12:09
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, restore edilen Nazmi Toker Okulu'nun 'Sanat Melikgazi' adıyla hizmete gireceğini açıkladı. Proje, görsel sanatlar, el sanatları ve çeşitli kültürel etkinliklerle Kayseri'ye yeni bir soluk getirecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, birbirinden güzel etkinlikler ve atölyeler ile Kayseri'ye hizmet verecek olan Sanat Melikgazi'nin şehre farklı bir vizyon katacağını söyledi.

Hunat Mahallesi'nde bulunan Nazmi Toker Okulu'nu restore ederek 'Sanat Melikgazi' haline getirdiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Belediye olarak sosyal ve kültürel çalışmalara büyük önem veriyoruz. Melikgazi'mizi bir yandan fiziki olarak inşa ederken bir yandan da sosyal olarak inşa etmeye gayret ediyoruz. Yine bu kapsamda en gözde sosyal tesislerimizden biri olan Sanat Melikgazi'mizi hizmete kazandırmak üzereyiz. Şehir merkezinde en güzel sosyal merkezlerden birisi hazır hale geldi. Kayseri'nin merkezinde görsel sanatlar, güzel sanatlar, birçok kültürel ve sosyal faaliyetleri içerisinde barındıran bir projemizi daha hayata geçirmek üzereyiz. Hunat Mahallesi'nde bulunan Eski Nazmi Toker İlköğretim Okulumuzu restore ederek yeniden işlevlendirdik. Sanat Melikgazi'mizde birçok el sanatlarından çini, yağlı boya, mozaik ve müziğe kadar birçok eğitim verilecek. Burada sergi salonları, atölyeler ve kafeteryası ile birçok özellik bir arada olacak" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "Aynı zamanda tam karşısında bulunan eski Dedeman Okulu'nun yerine şehir merkezine nefes aldıracak 7 bin metrekare büyük bir parkımızı Kayseri'mize kazandırdık. Burası en zevkli ve keyifli vakit geçirilecek parklardan biri oldu. İçinde renkli güzel kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Burası Kayseri'ye farklı bir renk katacak. Dolayısıyla Hunat bölgesinde otoparkıyla, yeşilliğiyle, sanat merkezi ile güzel bir mekan ortaya çıktı. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap edecek olan tesisimiz herkesin ulaşacağı kolaylıkta. Melikgazi olarak ilçemizde hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermeye, yenilikçi ve prestijli projeler üretmeye devam edeceğiz. Sanat Melikgazi açıldığı günden itibaren gençlerin başta olmak üzere birçok sanatseverin kültür ve sanatla buluşma adresi olacak. Melikgazi Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kayseri'mize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Yerel Haberler, Nazmi Toker, Kayseri, Yerel, Son Dakika

