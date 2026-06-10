Sanatla Dönüşüm: Atıktan Sanata Sergisi

Siirt Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Atıktan Sanata, Sanatla Geleceğe" adlı ileri dönüşüm sergisi, sanatın dönüştürücü gücünü çevre bilinciyle buluşturarak ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle hazırlanan sergide, atık ve kullanılmayan malzemeler önemli dokunuşlarla yeniden değerlendirilerek estetik sanat eserlerine dönüştürüldü. Çevre duyarlılığını artırmayı amaçlayan sergide yer alan çalışmalar, hem sanatsal değerleri hem de taşıdıkları çevresel mesajlarla dikkat çekti. Serginin açılışına Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya'nın yanı sıra il protokolü, kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Davetliler, sergilenen eserleri inceleyerek atık malzemelerin emek, hayal gücü ve sanatla nasıl değerli ürünlere dönüştürülebildiğini yakından görme fırsatı buldu. Siirt Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan serginin, çevrenin korunması, kaynakların verimli kullanılması ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması konularında farkındalık oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Usta öğreticiler ve kursiyerlerin çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerin, sanatın yalnızca estetik bir ifade biçimi değil, aynı zamanda toplumsal bilinç oluşturmanın etkili bir aracı olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

"Atıktan Sanata, Sanatla Geleceğe" sergisi, çevre bilinci ile sanatı aynı çatı altında buluşturarak ziyaretçilerden tam not aldı. Siirt Olgunlaşma Enstitüsünün çevreye duyarlı üretim anlayışını destekleyen projelerle çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. - SİİRT