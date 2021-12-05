Sanayici ve İş Kadınları Derneği'nden 'Van Gecesi' etkinliği - Son Dakika

Sanayici ve İş Kadınları Derneği'nden 'Van Gecesi' etkinliği

VAN - Van Sanayici ve İş Kadınları Derneği tarafından 'Van Gecesi' etkinliği düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen Van gecesi programına kentin iş insanlarından oda başkanlarına, eğitimcisinden yazarına, STK temsilcilerinden şairine onlarca kişi katıldı. Van yemeklerinin ikram edildiği gecede, Van Oturma Gecesi Grubu tarafından birbirinden güzel Van türküleri seslendirildi. Gecede bir konuşma yapan Van Sanayici ve İş Kadınları Derneği Başkanı Özge Burak Değer, kentin mihenk taşlarını, Van'a değer veren herkesi bir araya getirdiklerini ifade ederek, "Pandemi nedeniyle uzun bir süre kimse bir araya gelememişti. Bu gecedeki amacımız Van'ın değerlerini, Van'ın kültürünü tanıtmak, Van'ın güzel türkülerini tekrar seslendirerek insanlara hoş seda bir gece yaşatmaktır" dedi.

Hedeflerinin ilkini düzenledikleri geceyi geleneksel hale getirmek olduğunu vurgulayan Değer, "Bu geceyi düzenledikten sonra Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'daki hemşehrilerimiz bizimle irtibata geçti. Onlar da katılım sağlamak istediler. Birincisini düzenlediğimiz geceyi ileride geleneksel hale getirip, Van gecesi olarak devam ettirtebiliriz" ifadelerini kullandı.

Geceye katılan Vanlı iş insanı ve aynı zamanda VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlıu ise Vanlı iş kadınlarını bu cesaretlerinden ötürü kutladığını dile getirerek, "Bugün Van'ın bütün değerleri, Van'ı seven, emek veren insanların hemen hemen hepsi burada. Büyük bir emek harcanmış. Bizlerde her zaman bu ekibin yanında yer alacağız. Kendilerini yürekten kutluyorum" dedi.

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer de, "Bugün çok mutluyuz. Bu güzel insanları bir arada görmek güzel bir şey. Vanlıların sürekli bu tür etkinlikleri yapmaları lazım. Van'ın güzelliklerini, değerlerini tanıtmamız lazım. Bir arada olup bunları sahiplenmemiz lazım. Ben bu çerçevede bu gecenin düzenlenmesinde emeği olan derneğimizi kutluyorum" diye konuştu.