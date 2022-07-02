Sancaktepe Belediyesi'nden haşerelere karşı teknolojik ekipmanlarla mücadele başladı - Son Dakika
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Sancaktepe Belediyesi'nden haşerelere karşı teknolojik ekipmanlarla mücadele başladı

02.07.2022 09:27
Sancaktepe Belediyesi'nden haşerelere karşı teknolojik ekipmanlarla mücadele başladı

Sancaktepe Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaz aylarını huzurlu ve keyifli geçirmesi için sivrisinek ve karasinek gibi vektörlere karşı çalışmalara başladı.

Sancaktepe Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaz aylarını huzurlu ve keyifli geçirmesi için sivrisinek ve karasinek gibi vektörlere karşı çalışmalara başladı. Sivrisineklerle mücadele sezonundaki çalışmalar biodrone ve amfibik araç gibi teknolojik ekipmanlarla yürütülüyor.

Sancaktepe Belediyesi Veteriner İşleri Şefliğine bağlı ekipler vektör özelliği taşıyan ve insanlara hastalık bulaştırabilen sivrisinek ve karasinek gibi canlılara yönelik ilaçlama çalışmalarına yaz ayının gelmesiyle başladı.Sancaktepe Aydos ormanı bölgesindeki gölet karada ve suda gidebilme özelliğine sahip amfibik araç ve havada etkili biodoren ile dezenfekte edildi. Vektörlerle 4 mevsim mücadele edilebilen ekipmanlar ile park ve bahçelerden su kanallarına, rögarlardan derelere kadar üreme ve yaşam alanlarını kontrol altında tutma özelliğine sahip. Biodrone ile havadan, amfibik araçla engebeli arazi ve derelerde, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen ürünler kullanılacak.

Haşerelere karşı tüm teknolojik imkanların kullanıldığı ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün çalışmaları bizzat yerinden takip etti. Döğücü, amfibik araç ile gölete girerek dezenfekte işlemini inceledi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz. Bugün vektörlerle mücadelemizden örnekler göstereceğiz. Vektörlerle mücadelemiz yıl boyunca 10 araç ve 22 personelle devam ediyor. Yine ilçemiz genelinde yaptığımız belirlemede sivrisinek üreme alanları tespit edildi. Bu tespit edilen alanlara müdahaleler yapılmaya devam ediliyor. 19 mahallemizde gece gündüz ilaçlamalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sancaktepe Belediyesi'nden haşerelere karşı teknolojik ekipmanlarla mücadele başladı - Son Dakika

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